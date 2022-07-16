戶戶送疑系統故障　叫外賣幾個鐘無人送　市民網上鬧爆：退錢啦

新冠疫情下，餐飲外送服務Apps成為港人叫外賣的「必備良品」。不過，東網今晚(16日)接獲讀者爆料，指線上點餐外賣公司「Deliveroo(戶戶送)」疑系統故障，「等咗幾個鐘，都無人送餐」，讀者隨後前往有關Facebook專頁查看，發現不少用戶都遇到同樣情況，且因為送餐延後等問題留言「問候」。

東網記者晚上前往多個網上討論區及社交平台，發現不少用戶亦就以上問題發出貼文、留言，有人表示已等了將近兩小時，自己己另尋方法進餐，「但我食飽喇！退錢啦！」另有用戶表示等了3小時，「6點第一單被取消。第2單等了兩個鐘無影，揾CS(客戶服務)無人理」，無奈的是，致電餐廳時對方卻表示不能取消訂單。甚至有網民表示，「7點半訂10點先送到來，自己都買咗嘢食啦。」

此外，網上亦流傳多張照片，可見多間食肆疑出現訂帶滯留，大批外賣放在餐廳內，但無車手前來領取。有網民表示，疑因Deliveroo的落單系統故障，導致訂單未能發送給車手。目前，Deliveroo未就事件回應及解釋。