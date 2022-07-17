逾20新冠患者獲視像診症　送藥上門免親身求醫

自新冠肺炎疫情以來，視像診症被廣泛使用，病人毋須動輒前往醫院覆診或求醫，減少交叉感染風險。醫院管理局由本周一(11日)起，將視像診症服務推展至新冠患者，透過「HA Go」流動應用程式，讓確診患者在家中視像診症，免卻長途跋涉到診所。醫管局總行政經理陳允健表示，首周為患者提供100個「遠程醫療」名額，計劃理順後會再增加，而至昨日(15日)為止，已有20人進行視像診症。由於新增的「遠程醫療」仍於試行階段，現時未有為服務專設熱線，患者無法自行預約，未來會研究是否開放予病人透過HA Go預約服務。

在社區確診而病情較輕微的患者可到指定診所求醫，醫管局亦運用早前於伊利沙伯醫院設立的「遠程醫療支援服務站」作為平台，由本周一起，為合適的新冠患者提供「遠程醫療」服務，接受醫生視像診症及送藥上門服務。計劃試行初期，主要為曾致電醫管局「醫療支援查詢熱線」查詢的確診患者，當局服務團隊會考慮該些患者是否適合遙距診症，其後有專人主動聯絡及詢問是否願意接受遙距診症。「遠程醫療」的新冠患者須年滿18歲、身處香港、病情穩定且病徵輕微。完成診症後，醫院藥房會經速遞公司派送藥物到戶，患者填上住址及電話號碼後，會有專人傳送電話短訊到患者手機確認，並將藥物送到患者家門，當局會再三確認患者已收妥藥物，患者更可免繳診費及藥物送遞費用。

新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管吳楊城表示，由首天實行計劃至昨日(15日)共為超過20名患者視像診症，「上至80多歲長者，下至20多歲年輕人都涉獵到」，當中逾半獲處方口服抗病毒藥物。問診過程中會多番問及患者「呼吸有否雜聲」、「有冇抖氣唔順」等，以確保病人沒有出現併發症。