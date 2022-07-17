中學文憑試放榜在即　兩障礙考生期待佳績

中學文憑試即將在星期三公布成績，今年仍然在疫情下開考，考生遇上的挑戰不亞於過往兩屆，而對於有特別學習需要的考生，面對的困難就更多。兩名就讀特殊學校的考生，雖然身體有障礙，影響活動及表達能力，但他們仍然積極學習，期望考上大學，並勸勉其他同路人勿畫地為牢，限制自己的想法和能力，更鼓勵下屆考生認清目標，搏盡無悔。

香港紅十字會雅麗珊郡主學校今年有19名中六生，當中18人應考，近年最多。19歲考生林育姍患脊椎肌肉萎縮症，選修綜合科學及數學延伸部分M2（代數與微積分），預計最理想可考獲6科30分，首選理工大學醫療化驗科學及放射學課程。她說喜歡實驗過程，化驗結果可以讓人得悉其身體狀況。

另一位考生、20歲的李富成患有大腦痙攣，病情影響了平衡力、說話能力，容易手震，但他性格樂觀，訪問期間經常面露笑容。他說不會因為身體限制而自卑，小學時練跑，身體機能提升，「跑步時令我更加專注，着眼身體協調，不會顧及太多事，只管盡情跑！」他憧憬在大學修讀電腦，預計最佳成績為20分，首選城市大學電腦科學科，想做軟件工程師，深入了解軟件運作機制。