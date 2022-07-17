東方日報A1：專家顧問促消除疫慌　夏季鬆綁

政府專家顧問袁國勇及孔繁毅，連同另外兩名學者聯名發表文章，認為夏天應逐漸放寬社交距離措施，令社區有低度傳播，以便在冬季之前，達致更好的疫苗接種和自然感染產生的「混合免疫」效果，避免醫療系統崩潰。外界質疑圍封驗污水的措施成效，4位專家認為，圍封強檢及發出強檢公告的成本高並擾民，建議當局放棄這些措施，而學校每日快測亦可取消。

4名香港大學學者在港大的「AsiaGlobal Online」發表文章，包括兩名政府專家顧問——港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅，另外兩名學者為微生物學系名譽臨床副教授龍振邦和臨床助理教授薛達等。文章指出，根據新加坡經驗，若香港完全放寬社交距離措施，入境旅客全部居家檢疫，香港單日確診個案或達到3,000至2.1萬宗，高峰時需要氧氣治療的入院人數達到1,000人，死亡個案將主要是未完全接種和本身有病患的患者。

他們認為，夏天新冠病毒的活躍程度較低，感染引發的炎症亦較輕，故在夏天逐步放寬措施是較好的做法。在放寬社交距離措施期間，未完成接種疫苗的高危人士，外出時應戴N95高規格口罩，避免參加除下口罩的活動，而同住家人，每日要做快速檢測，有感染可及早治療。

他們又建議核酸檢測應集中在邊境、醫院和安老院舍等，而推行圍封強制檢測成本昂貴、影響生活，應要放棄。社區需要有低度傳播，令黏膜免疫力加強。在學校防疫措施方面，他們認為應取消快速測試，參考流感監察機制監察學校、幼稚園等疫情。

不過，呼吸系統專科醫生梁子超認為，若疫情未平穩便放寬社交距離措施，擔心會加重醫院負擔。雖然香港已經歷疫情爆發，惟群體免疫並不平均，且幼童和長者疫苗接種率未算理想，重症和死亡個案增加，加重醫院負擔。

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