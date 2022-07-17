消費券收約3萬宗覆檢申請　政府指會以寬鬆態度處理

下月7日即將發放的第二階段5,000港元消費券，有曾以永久離開香港為由提早提取強積金供款的市民被政府通知不符領取資格。財政司司長陳茂波今（17日）在網誌表示，根據消費券計劃秘書處與積金局核對的資料，作出上述法定聲明的現有登記人約24萬人，而截至昨（17日）天傍晚，消費券計劃秘書處已收到約3萬個覆檢申請。

就早前當局指有相市民收到拒批通知後，可在收到短訊的14天內以書面提交覆檢申述。若市民的現況是在港定居，只需提供簡單證明，便可符合領取資格。他表示，當局會以寬鬆態度及盡量方便市民的方式處理，證明文件包括銀行月結單、稅單、糧單、租單、電話費單、水電煤收費單、就診紀錄或醫院覆診紙等。市民若因特殊原因未能提供相關資料，可在覆檢表格中註明理由，秘書處亦會按登記人的實際情況酌情處理。

對於有意見認為，應該先透過不同方式進一步查核提早提取強積金供款的人是否真的不再在香港生活。他表示理解，但指現行法例亦有不少保障各類個人資料的規定和限制，以致政府不能隨意查核。例如《稅務條例》嚴格限制資料作稅務以外的用途。他表示會好好總結今次發放消費券經驗。