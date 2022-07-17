應屆文憑試周三放榜　學友社：料20分「穩入」八大

文憑試將於周三(20日)放榜，學友社表示今屆考生受疫情影響，同學較難預測自己成績，建議考生作多手準備，避免放榜時大失預算。學友社學生輔導顧問吳寶成估計，學生需在5科考獲20分才能「穩入」八大，處於17-19邊緣分數的考生應同時考慮聯招以外的選擇。他提到，今年多間大學推出彈性收生安排，學生宜多加留意，並善用各大學的入學成績計分器及預計收生成績等資料，制定合適升學計劃。

應屆考生江力為希望入讀理大酒店旅遊管理系，對今年大學收生時更關注學生的非學術成就感到高興，指自己有信心以運動員入學計劃或今年新增的校長推薦計劃入讀心儀院校。他指面對等待放榜的緊張感，會多做運動紓緩壓力。另一考生李美穎則心儀中大工商管理及法律雙學士課程，她擔心自己可能在中文科失手，但認為院校的彈性收生安排給學生多一分保障，令她更為放心。

學友社常務委員吳寶城建議，同學選科時應作多方面的考慮，包括課程的認受性、個人興趣、能力、出路及課程內容，並特別提到同學不應僅以大學升學率作為選擇副學位時的唯一指標。學友社註冊社工陳衍宗認為，無論放榜成績是否理想，家長都應盡量給予子女支持和鼓勵，減低其緊張和焦慮。學友社於16日起提供一系列放榜支援，包括設立38條輔導熱線25033399、網上面談諮詢服務及免費派發《出路指南2022》，以更好地幫助學生和家長應對放榜。