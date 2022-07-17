消防及救護青年團70中學生　體驗滅火學中式步操

為協助推動青年發展，消防處成立消防及救護青年團，透過舉辦多元化的訓練和活動，豐富他們的學習和成長經驗，同時培育他們成為具正向思維、守法意識和國家觀念的人。70名來自3間中學的青年團團員，日前到消防及救護學院參加消防及救護青年團體驗日，透過一系列體驗了解消防處的主要工作，包括基礎滅火體驗、基礎急救體驗及學習中式步操的基本概念。

團員輪流穿上重3.9公斤的滅火防護服，戴上頭盔，握緊滅火喉射水，每兩人一組體驗滅火工作；在救護人員指導下學習心肺復甦法和使用自動心臟除顫器；透過消防儀仗隊教授中式步操，為將來有機會接受進一步訓練打好基礎。團員游柏禧覺得活動很刺激及意義，指學到很多新知識，例如心肺復甦法，第一次嘗試時遇到頗大困難，按壓錯誤位置，而練習中式步操雖辛苦，但覺得很值得。

消防處於去年12月成立消防及救護青年團，至今共招募120名團員，目標在2022至23學年將團員人數增加至300人。青年團副團長翁錦雄指出，處方一直致力青年發展工作，希望為團員舉辦不同活動，提供更多學習機會，安排他們參觀不同消防局和救護站，長遠而言冀日後為團員安排交流活動。處方希望幫助他們鞏固學習經歷，培養正向思維，並達致職業導向的效果。