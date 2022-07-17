挑戰扭計骰蒙眼盲扭　320人破健力士紀錄　發起人冀傷健共融

要還原扭計骰，相信對不少人來說已是個大考驗，但如果要「盲扭」扭計骰，難度將更上層樓。亞洲國際博覽館今日(17日)集合323名視障及健全人士蒙着眼玩「觸摸式扭計骰」，挑戰「最多人盲扭還原觸感扭計骰」健力士世界紀錄。最終共有320名參加者挑戰成功，創造該項紀錄。發起是次挑戰的企業管理顧問公司首席顧問鄭柏禮，希望透過活動推廣傷健共融，並鼓勵成年後失明人士積極面對困難「盲人一樣出色」。

挑戰過程中所有參加者必須戴上眼罩，在蒙眼狀態下於1個小時內將扭計骰還原，成功率要達到9成或以上，即291人順利完成才算成功。有不少參加者在挑戰開始首10分鐘已順利完成。健力士世界紀錄官方認證官葉創偉指出，「健力士」從未有相關紀錄，是次紀錄是全球首個「最多人盲扭還原觸感扭計骰」健力士紀錄。「觸摸式扭計骰」的獨特之處，是骰子每一面都會有不同的圖案膠粒，讓玩家可以依靠觸覺便能夠分辨圖案，視障人士亦能夠將扭計骰還原。

鄭柏禮在2006年發現患上家族性遺傳青光眼，其後逐漸失去視力，於6年前完全失明，但他沒有因此放棄人生，決定要活得精彩。他希望透過是次活動令社會關注視障人士，推廣傷健共融，鼓勵殘疾人士勇敢地面對社會，服務人群，並特別想鼓勵成年後才失明的人士重拾信心，帶出「我可以」精神，認為所有困難都有解決的方法，重點是我們是否願意花時間掌握正確的方法，「困難是想像出來的，只要工具合適，盲人一樣出色」。活動籌委之一林穎詩認為，盲扭與一般扭計骰的分別，在於玩家需要更加專注，平常玩扭計骰可依靠視覺及觸覺，但盲扭只能將集中力放在雙手上，讓健全者體會視障人士的世界。