9成受訪者無用中醫特別門診　社協倡增設治療新冠後遺症服務

疫情襲港接近3年，不乏確診市民患上新冠後遺症，香港社區組織協會今日(17日)發布《基層市民和康復者中醫服務需求問卷調查》結果，發現68.6%的基層受訪者曾確診，逾8成人康復後有後遺症，惟9成以上受訪者未曾使用「中醫門診特別診療服務」，原因主要是沒有聽過或預約不到，亦有4分1人表示確診時政府仍未推相關服務。機構建議，當局應增設治療新冠後遺症服務，以及改善公營中醫服務，減低基層市民就醫負擔。

社協今年3至5月期間進行網上問卷調查，訪問557名基層市民，發現疫情讓受訪者的精神壓力有明顯增加，基層受訪者確診新冠病毒比例亦比全港的數字高，佔68.6%。另外，有76.5%受訪者不滿意政府在第五波疫情下的支援措施，大部分人認為政府表現不合格。研究團隊估計，因受訪者在確診期間，僅有少數獲得過政府的支援服務，故對於政府抗疫表現的評分較低。另有超過65%人因政府醫療支援滯後，疫下只能自行購買藥物。

雖然香港人對中醫的信任增加，中醫也可調理身體、副作用少和能根治病情，被本港市民視為治療新冠後遺症的首選，但大部分受訪者卻未能受惠於「中醫門診特別服務」，更只有1%受訪者接受過政府中醫治療。協會認為，現時政府在資助中醫服務的現存問題包括宣傳不足、預約困難、收費偏貴，以及中西醫學未能「中西合璧」，建議當局增加「中醫門診特別服務」的受惠名額、設立「新冠後遺症治療券」及諮詢熱線；另應鼓勵市民善用中醫服務，減低公營醫療系統壓力。