增6院舍院友確診　公院多6病人及9醫護中招

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(17日)宣布，本港昨日(16日)有4間安老院舍及1間殘疾院舍出現新增個案，共涉及6名院友，有35名院友及1名職員需要檢疫。另外，醫院管理局再多40名職員染疫，6名員工則復工；北區醫院、香港佛教醫院及伊利沙伯醫院，共增6名病人、9名醫護及2名護士學生中招。

出現個案的安老院舍，包括路德會黃鎮林伉儷安老院增2名同房院友中招，有8名院友須檢疫；溫浩根護理安老院有1名院友染疫，有16名院友及1職員要受檢；仁安護老院有限公司則有1名院友確診，1名院友檢疫；伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院亦有1名院友中招，其餘4名同房院友要受檢。至於1間有個案的殘疾院舍，為基督教家庭服務中心翠林宿舍，1名院友中招，有6名同房院友須檢疫。

至於醫院病例方面，北區醫院內科男病房有1名70歲病人染疫，追查後發現多4名病人、3員工中招，其中1名82歲病人情況危殆；香港佛教醫院紓緩治療科病房再多1名91女病人確診，累計10名病人、5名職員染疫；而伊利沙伯醫院骨科病房則有2名護士學生及1名病人服務助理確診，累計共6名病人、3名員工中招。