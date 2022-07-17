東區油尖旺等4區多處住宅污水帶疫　政府派25萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，今日東區、油尖旺區、灣仔區及葵青區多處屋邨驗出污水染疫。政府今日(17日)公布，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括東區的嘉亨灣、逸濤灣、富景花園及富欣花園；灣仔區的上林、勵德邨、威景台、柏傲山、金龍大廈、光明臺、浣紗花園、福興閣、融苑、雍藝軒及龍濤苑；灣仔區的上林、勵德邨、威景台、柏傲山、金龍大廈、光明臺、浣紗花園、福興閣、融苑、雍藝軒及龍濤苑；油尖旺區的文昌樓、文景樓、文耀樓、文苑樓、文英樓、文華樓、文蔚樓、文輝樓，詩歌舞街、荔枝角道及塘尾道一帶住宅；葵青區的盈翠半島、灝景灣、美景花園、藍澄灣、青怡花園、海悅花園及青俊苑。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。