行動不便長者或殘疾人士符合條件　可申請豁免下輪全民檢測

澳門未來數天仍有多輪全民核酸檢測，但對於部分市民或因不良於行，而未能前往檢測站驗疫。當地新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(17日)宣布，行動不便的高齡及殘疾人士若符合3項條件，將可豁免下一輪(第11輪)全民檢測。相關人士可經由其照顧者代為網上申請，而照顧者在全民核酸檢測站完成檢測後，憑申報回條的截圖，以及豁免對象的身份證明文件正本及健康碼截圖，可代豁免對象領取政府派發的物資。

申報人須同時滿足3項條件，方可豁免下一輪全民檢測，包括：一、屬於豁免的兩類人士之一，包括高齡長者，即1942年12月31日或之前出生且身處澳門人士，或殘疾人士，即持有由社會工作局發出的有效殘疾評估登記證之人士；二、不良於行的人士，特指必須依靠他人全程攙扶，又或在他人全程協助使用行動輔具的情況下，才能離家出行者；三、需要別人照顧的人士，即在飲食、穿衣、洗澡、如廁或轉移身體等生活起居活動方面，需要依靠他人協助者。

至於申報方法方面，符合資格人士可經由照顧者透過「高齡長者及殘疾人士豁免全民核檢網上申報連結」代為申報。應變協調中心指出，若申報資料齊備，將即時獲發成功申報回條，申報人(即照顧者)須將有關回條截圖為憑證。另外，申報人須同時聲明，有關人士因不良於行而須長期居家並由他人照顧，並符合豁免接受全民核酸檢測的所有條件；以及表明知悉在「相對靜止」措施期間，上述人士應留在現居所不外出，並確保上報資料屬實，否則須負相應的法律責任。相關部門正按照有關的豁免對象準則，構建網上申報平台。