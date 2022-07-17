政Whats噏：陳穎欣羽毛球爆冷奪冠　李梓敬冇落場

議會事務繁多，班議員都冇乜時間做運動。有幾個議員今日(17日)應邀出席羽毛球邀請賽，自稱平日少運動嘅議員陳穎欣竟然爆冷奪得冠軍，睇佢嘅殺球時勁度十足。同場較量嘅仲有議員林素蔚同梁子穎，另一議員李梓敬就話自己衣着不符，露咗兩手球技之後，就同議員梁文廣(Scott)一齊做啦啦隊。

班議員同少年組冠亞軍組成組合2對2，陳穎欣第一場對戰林素蔚，雖然林睇落戰力稍遜，有好幾次發球都失敗，但都好有體育精神，由頭堅持打到落尾。第二場冠軍戰陳對梁子穎，兩人打得不相伯仲，連擊數個扣球，球場上擊球嘅聲音此起彼落，兩人打得相當落力。原來梁子穎本身係游泳教師，仲要係田徑總會一級教練，難怪體能咁好，全程戴住口罩都冇索氣，佢話防疫原因，戴到就盡量戴。最終冠軍由陳穎欣嗰隊捧走，梁子穎就得亞軍，而林素蔚就殿軍。

賽後，陳聲稱平時冇做開運動，但就好鍾意呢類活動，認為體育可以聯繫到不同年齡層嘅人，同大家「打成一片」。最後一眾議員們自拍留念，而揸機呢個重任就交咗畀人高手長嘅Scott，由佢擔當人肉支架，佢扎晒馬步，同大家一齊影靚相，咁樣高炒女士們影落都瘦啲。