8警被揭新口岸警司處外吸煙　治安警辯稱私人範圍無權執法

因應新冠肺炎疫情，澳門自上周一(11日)實施停市禁足至今，已有多人因沒有佩戴口罩並在街上吸煙而被檢控。惟近日有8名當地治安警員，竟被發現在戶外聚集吸煙，或增加播疫風險，有市民遂拍下短片，質疑是否有人知法犯法。治安警察局經調查後今日(17日)表示，有關地點位於該局新口岸警司處的內部設施範圍，屬劃定的人員吸煙區域，故未有人涉及違規行為，並稱執法過程不會因對象身份特殊而有偏差。

當局亦指，現僅針對公共場所進行防疫執法，而涉及私人大廈範圍內的空間則僅作防疫呼籲，只會提醒在內人士做好人流管控及防疫措施，更強調相關部門無權對私人住宅範圍進行執法。另外，為進一步確保人員的安全及加強相關防疫措施，局方已加強監管措施，嚴格限制在該區域吸煙人員的數量。

另外，對於傳媒質疑政府的執法標準不一，指從防疫角度而言，8名治安警員聚眾吸煙，情況是否應比一人在街道吸煙更為嚴重。衞生局傳染病防控處處長梁亦好回應指，Omicron BA.5變種病毒傳染性強、傳播速度快，已多次呼籲居民盡量避免聚集，工作期間要減少與同事接觸，這些原則不變，且有利於整體防疫，任何場地都適用。