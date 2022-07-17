政Whats噏：蘇長榮大會出席率包尾　林素蔚財會墊底

新一屆立法會已運作咗7個半月，議事質素係點見仁見智，但班議員勤唔勤力，其中一個指標係出席率。當中要數最重要嘅會議當然係立法會大會、內務委員會同財務委員會，新界東南地區直選議員林素蔚喺4月被發現缺席大會最多，但喺3個月後已甩咗「包尾」位置，由選委會界別嘅蘇長榮取代，但林素蔚喺財會嘅出席率僅得55%，仍然係「墊底」嗰個。

本來立法會有90名議員，因為有4個議員早前「轉跑道」加入「熱廚房」，依家有86名議員。我哋翻查記錄，唔計主席梁君彥，其餘85名議員出席3個主要會議嘅情況。

依家立法會放緊「暑假」，截至放「暑假」前、7月13日最後一次大會，大會總共開咗23次。當中蘇長榮僅出席咗17次，出席率係73%，林素蔚出席咗18次，出席率係78%，而出席咗19次嘅議員係選委會界別嘅梁毓偉同林順潮。全體議員出席率喺96%，當中以地方選區嘅議員表現最好，出席率為98.9%，20名直選議員，當中19個開足23次大會，只差林素蔚。

為立法會會議作準備，商議與立法會事務有關事宜嘅內會就開咗17次會議，出席率最低嘅4個議員，蘇長榮、林素蔚同林順潮再次入榜，仲包括同係選委會界別嘅陳仲尼，佢哋都係出席咗13次，出席率係76%。

雖則林素蔚喺大會已經唔使包尾，但喺財委會就甩唔到嘞！截至7月15日財委會共有22次會議，佢僅出咗12次，出席率只有55%，都高過一半嘅。出席咗19次會議嘅有個議員，包括黃國、洪雯、陳仲尼、林順潮、朱國強、霍啟剛同劉業強，出席率為86%。

林素蔚喺3月中至4月中缺席多次大會，事後解釋係因為家事要返內地兼且要隔離。佢尋日話喺內地返港後，立法會所有會議都出席晒，內會出席次數咁少，都係因為當時同家人返內地嘅關係。