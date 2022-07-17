81地納強檢　旺角MPM商場Red MR及尖沙咀帝苑酒店雅苑座上榜

再增81個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，其中包括位於旺角MPM商場的卡拉OK紅人派對(Red MR)。政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(18日至19日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於深井碧堤半島、青衣長康邨及愉景灣重開流動採樣站。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.將軍澳健明邨明月樓

2.牛池灣彩虹邨紫薇樓

3.馬鞍山耀安邨耀平樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳維景灣畔8座

2.紅磡海逸豪園12座

3.長沙灣宇晴軒6座

4.九龍塘廣播道41號萬寶閣

5.掃管笏上源5B座

6.元朗阜財街14號宏豐大廈

7.香港仔雅濤閣3座

8.紅磡黃埔花園百合苑7座

9.紅磡黃埔花園翠楊苑1座

10.長沙灣元州邨元禧樓

11.鰂魚涌太古城齊宮閣

12.牛頭角牛頭角下邨貴華樓

13.將軍澳英明苑明安閣

14.粉嶺欣盛苑欣喜閣

15.天水圍嘉湖山莊景湖居14座

16.荔枝角美孚新邨3期吉利徑6至8號

17.觀塘順天邨天樂樓

18.元朗合財街33號合益大廈

19.沙田駿洋邨駿爾樓

20.九龍城德朗邨德珮樓

21.屯門良景邨良傑樓

22.天水圍天頌苑頌水閣

23.長沙灣永康街50D至50E號

24.長沙灣幸俊苑俊賢閣

25.天水圍天富苑朗富閣

26.天水圍天逸邨逸江樓

27.大埔翠樂街11號美豐花園B座

28.尖沙咀柯士甸道65號幸運大廈

29.馬鞍山富寶花園5座

30.大圍名城3期1座

31.天水圍天慈邨慈心樓

32.秀茂坪秀茂坪邨秀富樓

33.將軍澳消防處將軍澳員佐級人員宿舍二座

34.屯門良景邨良英樓

35.將軍澳日出康城首都6座 (左翼及右翼)

36.油塘鯉魚門徑1號海傲灣1至A座

37.茶果嶺茶果嶺道167至175號祐福樓

38.將軍澳景林邨景松樓

39.粉嶺華明邨添明樓

40.慈雲山慈正邨正泰樓

41.黃大仙啟德花園3座

42.大圍曉翠山莊2座

43.秀茂坪寶達邨達貴樓

44.大埔頌雅苑頌善閣

45.長沙灣凱樂苑凱曈閣

46.柴灣柴灣邨灣畔樓

47.沙田豐和邨和悅樓

48.元朗屏欣苑屏泰閣

49.沙田乙明邨明恩樓

50.九龍城東匯邨匯智樓

51.葵涌葵芳邨葵健樓

52.油塘油麗邨逸麗樓

53.荃灣海濱花園海觀閣

54.香港仔福群大樓A座

55.鴨脷洲漁安苑銀安閣

56.荃灣荃灣中心北京樓

57.深水埗汝洲街43至49號樂勝大廈地下 十大碗粥麵專家

58.粉嶺粉嶺中心購物商場地下101號舖 爭鮮迴轉壽司

59.大圍積德里17號地下 鴻運茶餐廳

60.中環大會堂高座地下 MX

61.屯門屯門時代廣場北翼1樓6至7及20至21號舖 牛奶冰室

62.旺角通菜街24號地下E舖 好吃韓國料理

63.元朗擊壤路17號順發樓地下D至E舖 潮龍園

64.元朗元朗廣場2樓277至290號舖 金記冰室

65.元朗元朗安寧路162至168號金城樓地下D舖 Accro Coffee

66.北角渣華道82號地下 旭灃飯店

67.紅磡曲街37號地下 錦記粥粉麵飯

68.北角電氣道254至280號華凱大廈地下G舖 樂園魚旦專家

69.柴灣柴灣道345號金源洋樓商場地下19至20號舖 冠華冰廳

70.紅磡寶其利街45至47號銳光中心地下 吉野家

71.深水埗福榮街111至113號地下 周記油渣麵粥粉茶餐廳

72.旺角彌敦道612至618號好望角大廈地下(部分)及地庫 麥當勞

73.旺角MPM商場3至4樓 紅人派對Red MR

74.旺角廣華街3號地下 小方糖甜品

75.尖沙咀帝苑酒店3樓 雅苑座

76.西營盤修打蘭街25號地下 炳記茶餐廳

77.元朗錦田公路40A號地下 華記餐廳

78.銅鑼灣利園1期1樓108A號舖 Cova Ristorante & Caffe