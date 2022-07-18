東方日報A1：山寨行車橋污染　數十萬人恐飲瀝青水

鄰近馬鞍山郊野公園的沙田梅子林是行山勝地，但上址近月驚現一條長約5米、闊約2.5米的瀝青橋，疑屬違規興建，每逢大雨，瀝青行車橋的水便嘩嘩流向集水道，污染本港最大水庫——萬宜水庫的食水，幾十萬人恐飲瀝青水。本報直擊現場，有知情人透露，瀝青橋是有人入住村內後要裝修而架設，不時有車輛出入。本報向地政總署查詢得悉，橋樑屬違例僭建。睇漏僭建的該署已飭令有關人士須於本月20日移除。議員批評僭建工程破壞郊野及水質安全，斥有關部門後知後覺。

沙田梅子林位於馬鞍山郊區，於2004年被納為12個具重要生態價值並須優先加強保育的地點之一，村落一直未有行車路連接村外，2011年曾有村民集資興建了一條跨過溪澗的行車橋，被地政總署以溪澗屬政府土地而拆除，並加設鐵絲網防止有人再僭建行車橋。

不過，月前有人拆開鐵絲網，於舊車橋位置重新搭建新鋼鐵行車橋，車橋長約5米、闊約2.5米，並且在橋面鋪上瀝青，有貨車、建築車等大型車輛進出。記者實地觀察，橋邊、橋面亦散落大量瀝青碎，溪邊亦被棄置建築廢料及垃圾，例如卡板、搭棚用竹枝，村內亦有私家車停泊。

經常路過梅子林村的行山人士麥女士表示，這數十年來都未有見到該條車橋，平日附近空地都擺滿雜物或停泊了私家車，數月前亦未有留意行車橋的出現，懷疑是附近的村民或農莊的人興建。她認為於集水區上使用或有安全風險的物料「未必咁好」，擔心影響食水的質素。也有人擔心橋樑安全及對附近環境、生態的影響，邱先生理解村民興建車橋的原因，但認為政府需要把關，減低對水資源的影響，指當局可協助村民建車橋，減低對食水的損害。

本報向相關部門查詢，地政總署回覆指，沙田地政處收到投訴後，已派員視察發現在政府土地上有未經批准搭建的行車橋，處方將採取土地管制行動，並證實橋樑屬違例僭建，已於7月6日於僭建橋邊張貼告示，飭令相關人士於7月20日之前停止霸佔官地。環保署則指，該行車橋是近期搭建的，巡查期間並沒有發現建築廢料或垃圾，亦沒有發現有瀝青碎落入溪澗，該署量度溪水溶解氧及酸鹼值的結果均屬正常，又說如發現有任何違反相關環保條例的情況，會採取有關的執法行動。

水務署亦證實，涉事橋樑所在位置屬集水區內，收集的原水會儲存在萬宜水庫。不過，該署於集水區範圍抽取的原水恒常化驗結果顯示原水水質正常，又說所有原水均會在濾水廠進行處理，確保食水符合香港食水標準，若有證據證明有人違反《水務設施條例》，包括但不限於引致水務設施的水受到污染，該署會向相關人士採取法律行動。立法會環境事務委員會主席葛珮帆表示，霸佔官地並僭建構築物的行為嚴重，斥責部門做事一向地慢，僅要求村民兩星期後才拆橋，指當局收投訴後應全速跟進，要求村民即時清拆車橋，減低損害生態的風險，尤其牽涉食水的問題。

梅子林村村長吳水清不滿當局懶理村民對外交通需要，指有村民於村內興建兩間新屋，需運送建築物料入村，因而搭設車橋，稱該村民有向地政處申請，但不知有否獲批，又說已收到地政處聯絡要求拆橋。他表示，村民會安排工人拆卸車橋復原。對於建橋廢料或流入河道，影響本港水資源，吳甚有保留，並質疑：「唔通東江水乾淨咩？」

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