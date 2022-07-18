含化學成分　瀝青損害肺部

瀝青水流下水庫，甚至流入市民口中，到底對人體是否有害呢？有家庭醫生參考醫學文獻後表示，瀝青輕則對人體造成刺激，重則會令動物致癌，雖然沒有對人體的相關研究，惟基於「人類也是動物」的一種，認為瀝青水的風險不可忽視。本報翻查水務署去年1月的文件，該署曾指瀝青屬惰性化合物，即使經食水進入人體，也無損健康。

瀝青常用於鋪設或加固路面，其中石油瀝青由原油高溫分餾提煉所得。家庭醫生關嘉美表示，石油副產品之一的瀝青內含多種化學成分，她引述外國文獻指，吸入瀝青會刺激肺部，接觸也有可能刺激皮膚，引致敏感。

關續稱，雖然沒有人類誤服瀝青的直接研究，但海外曾有瀝青可令動物致癌的研究，故該物質對人體存在一定健康風險，即使瀝青流入河道或水中的數量未必很多，但日積月累下，「小小吓都會變多」，促當局應嚴肅跟進瀝青流入河道的問題。

翻查水務署對水質與瀝青關係的研究，該署曾於去年1月提交西貢區議會一份文件，水務署當時引述委託顧問公司進行的研究指，在人為加入大量瀝青顆粒的食水樣本裏，無論在常溫或是加熱煮沸後，食水樣本中均未有檢測到對人體有害的物質，又確認由於瀝青屬於惰性化合物，此類物質縱使意外地經食水進入人體亦不會影響健康。