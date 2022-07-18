剪髮手藝輔以營運之道　髮型師讀書增值在業界創高峰

「低學歷、低人工」，曾是港人對髮型師的「職業定型」，但時易世易，髮型師已成為專業人士，一洗「飛髮佬」之名。入行十多年的4位髮型師，都是由俗稱「洗頭仔」做起，其中3位更搖身一變，成為髮型屋老闆，擁有自己髮型屋之餘，還開設分店。縱使現時事業有些少起色，仍無阻他們追求知識的心，3年前眾人報讀美髮業管理專業文憑及商學榮譽理學士學位課程，克服重重困難下，於去年底順利畢業，更營商之道學以致用，把髮型屋打理得有聲有色。入行19年的Kaden寄語：「社會上不一定醫生、律師才會受人尊重，其實我哋做髮型師都可以！」

Kaden投身髮型業將近20年，他坦言最初兩年都是由低做起，捱至第5年，有幸得到賞識成為髮型屋老闆之一，不過後來為見識更大的世界，他果斷跳出舒適圈，原本一直在新界工作，轉而走進核心商業區中環，與另一名拍檔合資新髮型店。2020年初新冠疫情來襲，本港百業蕭條，髮型業同樣受到重挫，他憶述高峰時期生意額下跌50%，不過經過2年半進修的他，成功運用所學，以行銷策略，以最少的資源爭取最大利益，透過與網上預約平台合作，令原本下跌的生意反升10%。即使事業略有成就，Kaden同樣鼓勵其他髮型師修讀有關課程；被問到會否擔心多了競爭者，他笑言「同行不等於敵國，至少我哋(髮型業)相處融洽。」擁有6間髮型屋的Ming則入行16年，她感慨「都辛苦咗5至6年，環境先變好」。她在畢業後把所學所聞用於事業上，透過與其他品牌合作推廣及網絡宣傳，配合短期優惠，成功吸引不少「回頭客」，生意額上升80%。她憶述新年期間工作忙碌，分身不暇，在兼顧學業下，一度考慮放棄，幸好有同學鼓勵，還有子女在旁督促，指導英文，種種因素成為她堅持的動力，成功捱過2年半的學習，順利畢業，事業才能達至如今的高峰。

香港專業髮廊管理協會會長劉玉棠深信知識改變命運，故於3年前首次舉辦美髮業「管理專業文憑」及英國坎特伯雷基督教會大學「商學榮譽理學士」的學位課程，不過當中過程「困難重重」，因湊巧遇上社會事件及疫情，學員難以兼顧事業及學業，不少人選擇放棄，僅得11人報讀，大學一度以報讀名額過少為由考慮「殺班」，幸好經再三遊說下，課程才得以繼續進行。她冀政府能開設更多美髮業管理課程，令髮型業得以持續且長遠發展。