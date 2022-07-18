中大「黃金入球」奪機械人大獎　下月代表香港出戰國際賽

香港中文大學工程學院機械人團隊今年派出兩支隊伍「層出不窮」及「黃金入球」參加全港大專生機械人大賽。而「黃金入球」奪得全場總冠軍及最佳團隊精神獎，而「層出不窮」則獲得第4名。勝利隊伍將代表隊香港參加於8月至9月舉行的國際賽，這是中大工程學院機械人團隊繼2019年嬴得亞太區冠軍後，再度為港爭奪殊榮。

各參賽隊伍需設計兩款機械人，輪流擔任進攻方及防守方。進攻方其中一部機械人須擲球擊倒由海綿色塊組成的「Lagori」圓塔，其後由另一部機械人重新堆疊圓塔。期間防守方機械人可擲球攻擊，阻止進攻方堆疊圓塔。以擊倒並重疊海綿色塊的數目得分，在限時90秒內，得分最高的隊伍勝出。

中大機械人團隊助教范鐫賢指，「黃金入球」在校內練習賽對戰時，曾以1：9比數慘敗於對手，因此當時很大壓力，而且這次對戰模式亦是他們從來未面對過。隊伍不斷嘗試新方法及策略，作出多項調整，才能取得佳績。團體導師葉俊華指，今年團隊設計了一套嶄新的車軸系統，讓機械人4個車轆能獨立地360度轉向運作，大大提升了機械人的移動速度及靈活性，亦發明人工智能偵測系統，用以追蹤敵方機械人的球。