醫管局開辦護理學專業文憑課程　今起接受報名

「白衣天使」是不少人的志願，醫院管理局與明愛專上學院聯合開辦護理學專業文憑，助有志者圓夢。學生完成四年課程後，可獲得護理學專業文憑，合資格成為普通科註冊護士，再完成1至2年課程，更可獲健康科學榮譽學士（護理學）學位。有學護分享指，因家人中風不知所措故立志做護士，希望以專業知識照顧家人；亦希望投身助人行業，以生命影響生命。

該課程每年收生100人，上學年的收生率達100%。欲報讀本課程的人士須在文憑試中文及英文考獲「3」，數學、通識及一科選修科獲「2」。本課程報名日期由即日起至22日，首輪取錄結果於8月10日公布，開課日暫定為9月5日。明愛醫院護士學校校長張可耘稱，課程有30個核心課程，亦會進行1,400小時的臨床實習，透過訓練加強實務技能。畢業生出路主要是成為公立醫院註冊護士，部分畢業生在安老院舍及私營診所工作。她稱註冊護士有良好的晉升階梯，將來可擢升為資深護師，再按個人興趣在管理或臨床方面發展，成為部門運作經理或顧問護師。而普通科註冊護士今年起薪點為$34,260。

學生黎曉蓁分享指，入讀本課程是因希望投身助人行業，又指學校會提供充足課業支援，讓沒有理科底子的她學習時也能得心應手。學生伍子慧稱，家裏曾有長者中風令她不知所措，故希望成為護士參與救人，並以專業知識保護家人。