組織促放寬用藥指引　減自體免疫患者負擔

近年科技進步，生物製劑、標靶口服藥物等新型的抗風濕藥推陳出新，讓自體免疫疾病患者可改善病情。然而，本港部分患者使用相關藥物的過程困難重重，有調查發現，昂貴藥物的費用使多達3成患者在過往3個月內停藥及延遲用藥治療時間；另有3成受訪者曾因為疾病而平均停工逾5年；更有過半人出現抑鬱症狀，當中接近2成更疑似患上焦慮症，使患者家庭的負擔更重。病人組織遂促請醫管局放寬醫療用藥指引，提高治療效益協同。

本港多個自體免疫疾病病人組織，聯同港大醫學院內科學系、藥理及藥劑學系及科研製藥企業，在2021年9月至本年1月進行問卷調查，訪問了223位自體免疫疾病患者，包括強直性脊椎炎、銀屑病、銀屑病關節炎、類風濕性關節炎、系統性紅斑狼瘡、潰瘍性結腸炎、克隆氏症及多發性硬化症的病人。研究發現，2成患者有中度或以上行動困難；4成多人指自體免疫疾病影響照顧者及家人的生活。不過，患者中僅有34人獲得撒瑪利亞基金資助用於自體免疫疾病治療。大部分病友未能申請基金援助的原因，包括未通過資產審查及未符合臨床用藥指引、認為申請程序繁複等。

負責問卷調查的港大醫學院臨床醫學學院內科學系助理教授李雪表示，結果反映有部分受訪者尚未悉知基金的申請程序，難以第一時間獲適切的新藥治療，因而延誤病情導致病人失去勞動力，受疾病和經濟的雙重壓力下，甚至出現抑鬱或焦慮。另外，由於對比國際用藥標準，香港撒瑪利亞基金的臨床用藥指引較國際標準及新加坡的指引為高，調查亦發現，有約1成半病友因未符合臨床用藥指引，未能申請基金。病人組織建議醫管局放寬醫療用藥指引；擴大適應過程，讓病人能更早用藥；簡化基金申請程序；安排跨專科綜合照顧團隊照顧患者心理及精神上多方面的需要。