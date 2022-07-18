科技藝術需求大增　浸大新學年推相關課程培訓人才　

現時的博物館大多增設高科技展覽，如以虛擬環境參觀；加上西九文化區落成，香港科技藝術發展日趨成熟，人才需求大增。有見及此，香港浸會大學於新學年推出藝術及科技文理學士的跨學科課程，培養多元能力的學生。學生將會掌握基礎編程及大數據等技術，並培養他們的美學及思辨能力。畢業生既可從事電影、音樂等傳統表演藝術工作，亦可從事運用科技進行數碼化及鑑定的工作，就業機會多元，未來前景廣闊。

浸大的新課程涵蓋內容甚多，包括擴展實境、沉浸式媒體藝術、藝術與人工智能、智能聲音和音樂製作、創意機械人。課程主任伍韶勁表示跨學科課程融合傳統藝術及計算科技知識，讓學生了解如何用科技建立藝術及文化。如近期元宇宙成爲市場焦點，課程亦會融入相關元素，讓學生接觸虛擬技術，貼近時下潮流。

浸會大學協理副校長張國威表示，跨學科課程第一年亦會涉獵到可持續發展議題，如氣候變化，培育學生批判思維能力。及後，學生可視乎興趣，選擇視覺藝術、聲音或科技作主修，培養專業能力。課程收生40人，文憑試成績和面試表現比重各佔50%，學生需提供作品集，以展示其創意及創作熱誠，作品形式不限，旨在囊括多元人才。伍表示現時已面試逾100名學生，當中甚至有學習粵曲的學生，校方將會錄取有潛質的學生入讀。