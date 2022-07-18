首宗國安案在囚唐英傑　被律政司追討逾138萬訟費

首宗違反《港區國安法》案件，被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成立而判囚9年的唐英傑，於前年向高等法院申請人身保護令遭駁回，其後就《港區國安法》案件不設陪審團提出司法覆核敗訴，他及後上訴再遭駁回，需付訟費。消息指，連同「申人身保護令」案，律政司向唐追討訟費共逾138萬港元。據悉，唐已收到相關追費信，稱難以承擔巨額訟費，且感到無助。

唐英傑因於2020年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線、並撞傷3警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件由3名國安法案件指定法官共同審理，不設陪審團。唐去年就不設陪審團一事向高院提司法覆核，被裁定敗訴，當時法庭指該案是國安法實施後首案，涉及重大公眾利益，不作任何訟費命令；惟唐不服上訴，遭上訴庭駁回，並判他要付訟費。據知，律政司今年3月向唐及其代表律師發信，向唐追討「陪審團案」訟費約73.65萬港元。此外，唐於前年向高院申請人身保護令遭拒，法庭判他要支付訟費，據了解，律政司今年5月向唐發信，提出唐支付兩部分訟費，分別是35.8萬港元加利息的訟費，以及扣除法援後約28.9萬港元訟費。即兩案唐共需付逾138萬港元訟費。

有法律界人士稱，如被裁定須負訟費責任而最終未有支付，通常會彈性處理，例如分期或延期支付，若刻意拒付訟費，或會面臨監禁、「釘契」及破產等後果。據悉，唐對於國安法案件不設陪審團，認為或對他和之後的被告造成不公，故提出司法覆核，未料被判敗訴，上訴再遭駁回，最終需付巨額訟費，他擔憂若破產日後會難置業或移民。