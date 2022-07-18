何栢良指目前是推混合免疫好時機　污水檢測及圍封強檢可取消

本港新冠肺炎疫情持續，每日確診宗數逾三千，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(18日)在電台節目中表示，現時是推行「混合免疫」的好時機，他指出，年初爆發第5波疫情，市民感染後三至六個月再感染的機會減少，就算二次感染，重症亦會大幅度減少，要把握時間，推高疫苗接種率，重申減低疫情影響最可行及可持續的方法，是接種疫苗。 他強調「混合免疫」不等於「躺平」，要評估社會是否能復常，考慮疫苗接種水平和「混合免疫」的情況。

他指出，除了香港、內地及台灣外，世界大部分國家亦實行「混合免疫」，同時取消大部分社交距離措施，以新加坡為例，在實行後雖然每日有近萬宗確診，但住院或死亡率低，社會已接近復常。而本港按照現時情況，已可放寬部分社交距離措施，例如食肆8人一枱改為12人一枱，至於學生每天快測措施，可隨着學生疫苗接種率提高而暫停。此外，污水檢測及圍封強檢亦可以取消，因為現時較多患者進行居家隔離，大廈污水含新冠病毒已是意料之內。