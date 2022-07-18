逾半護膚品網店欠產品成分列表　消委會促改善重要資訊透明度

疫情下不少消費者轉至網上購買護膚品，然而，消費者委員會檢視了58個網店，發現逾半網店沒有列明各調查樣本的成分列表；個別官方網店出現列載的產品成分資料不準確的情況。消委會提醒面部護膚品是不少消費者每日使用的貼身個人用品，一旦錯誤選購和使用，有機會出現過敏等不良反應。

消委會於今年5月至6月期間，分別檢視了46個護膚品品牌的本地官方網店、12個本地和海外的綜合性護膚品購物網，涵蓋近240款面部護理產品／套裝，當中不乏不同品牌的「皇牌熱賣」產品，種類包括爽膚水、潔面乳、精華、面霜、眼部護理和面膜等，產品售價由78至6,000港元不等。結果發現調查中只有10個品牌官方網店提供了各調查樣本的成分列表；有26個品牌官方網店和6個綜合購物網均沒有提供所有調查樣本的詳細成分列表，有網店只說明產品的重要或有效成分，或只列明不含某些成分，惟列出的成分資料有欠詳盡。

此外，超過10個網店品牌完全沒有說明各調查樣本的適用膚質；而綜合購物網中，亦只有1個網站有逐一說明各調查樣本的適用膚質。調查亦發現，即使品牌的官方網店有列出產品的成分列表，亦出現誤差的情況。例如調查發現有1款樣本的品牌官方網店以及1個綜合購物網所載的成分列表，與產品包裝上所列的不同，估計相關產品的配方已經更新，但其未更新的成分資料仍於網站上載列。58個調查的網店中，僅有1個綜合購物網有列明個別產品的有效期，其餘網店均沒有提供相關資料。