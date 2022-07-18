外賣平台付費會員訂餐　折扣後反較餐廳原價貴

外賣平台日漸流行，相關投訴亦顯著上升，消委會今年上半年共接獲522宗相關投訴，較去年同期上升逾30%。消委會同時發現，除送錯外賣、送餐延誤等老問題仍然時有發生外，近年平台紛紛推出月費計劃或會籍制度，亦惹來新的爭議，情況令人關注。消委會強調，外賣平台推出各種優惠或會籍制度搶佔市場，原無可厚非，然而其銷售手法或存誤導，甚至令消費者有受騙的感覺，最終不但與消費者產生爭拗，更可能損害平台的商譽，得不償失。

有投訴人繳付外賣平台會員月費以享用更多優惠，並透過平台以外賣自取方式購買乾炒牛河，平台顯示享有折扣優惠，並減至$59.2；惟投訴人於餐廳取餐時發現原價只是$56，比平台的折後價更便宜，認為外賣平台的銷售手法有標高原價再以折扣優惠欺騙消費者之嫌，遂向消委會投訴。A公司回覆表示有鼓勵餐廳定價與堂食價格相同，但決定權在於餐廳，故此兩者價格可能有所不同，已敦促其相關部門及涉事餐廳改善，並增加堂食和外賣定價的透明度。

消委會建議平台應分別列明有關食品的平台定價及食肆堂食價格，並提醒兩者在定價上或有差異，讓消費者在掌握充分資訊下作選擇。該會又提醒市民，參與月費前更應仔細閱讀收費細節和相關條款，並注意點餐價格等訂單資料，並參考堂食價格。市民又需細閱會籍分類及優惠詳情，如欲登記付費會籍服務的「免費試用」，宜詳細閱覽優惠詳情，平台有可能於試用期過後，向用戶收取會籍費用。