市面「軟餐」五花八門欠劃一標準　消委會促生產商盡快改善

長者常因吞嚥障礙，進食時容易「落錯格」，廣稱為「軟餐」的糊狀食物因此漸趨流行。然而消費者委員會發現，部分在香港出售的預先包裝的照護食，並沒有統一使用國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織（IDDSI）的8級制飲食框架標示分類，部分只標示產地所用的等級、或按食物的形態大致分為碎餐或糊餐，消費者較難分辨是否適合患者食用，建議生產商盡快改善。

國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織於2017年出版一套全球通用的8級制飲食框架，對食物質地及液體濃稠度作出定義，0級為最稀薄，如水一般，而日常食物原狀就是第7級。然而，近年因應需求，市場出現林林總總、種類繁多的照護食，例如即食甜點及預先增稠飲品，亦有預先包裝、進食前只需加熱的增稠主菜。消委會關注這些預先包裝照護食並未統一使用IDDSI國際標準，部分外國進口品牌或只標示產地所用的照護食等級，例如日本進口的產品，會以日本介護食品協會4級制的Universal Design Food標準（UDF）標示，未必能與IDDSI國際標準直接對應。因此提醒市民選購預先包裝照護食前最好先諮詢言語治療師的專業意見，並細閱及比較營養標籤及成分，因為確保患者能攝取充足營養比食物外觀更為重要。

照顧者亦可以自行烹調適合患者的照護食。經評估後，如患者適合IDDSI第1至4級，即糊狀、不用咀嚼或更稀薄、可啜飲的照護食，言語治療師一般會建議於飲品及流質食物內加入凝固粉，增加其黏稠度。本港常見的凝固粉主要分為改性澱粉類及多糖類。改性澱粉類凝固粉的口感較粗糙並帶有芡粉味，每100克售價由30至32.9港元。多糖類凝固粉則無色無味，凝固效果更穩定，長時間放置亦可保持其黏稠度，每100克售價由48至90港元，價錢較改性澱粉類高。

然而消委會提醒，多糖類凝固粉每次用量較少，每包可製作食用次數一般比改性澱粉類為多。若以製作1杯200毫升的第2 級飲品作比較，使用多糖類凝固粉的平均每杯價錢為1.2至1.9港元，較使用改性澱粉類凝固粉的2.8至3港元相宜。但如果要製作1杯第4級、即較稠的200毫升飲品，則有3款多糖類凝固粉的每次食用費用較使用改性澱粉類凝固粉高。