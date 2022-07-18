小朋友要同陽光玩遊戲　消委會：戴防UV太陽眼鏡最緊要

陽光熾烈的夏日紫外線「爆燈」，兒童眼睛的晶狀體較為透明，更容易吸收紫外線，若不好好保護眼睛，長大後會增加患白內障或黃斑病變的風險！消委會今日(18日)就兒童太陽眼鏡發表報告，建議小朋友應戴兒童太陽眼鏡保護眼睛，必須戴具隔濾紫外線能力的眼鏡，盲目選擇深色眼鏡或會引致反效果，認為最好選用包覆式眼鏡框的太陽眼鏡，也要留意眼鏡上標示的阻隔紫外線功能。

揀選太陽眼鏡時，若標籤寫上「UV 100%」或「PASS UV400 PROTECTION」等，代表眼鏡可遮擋所有紫外線。至於選取何種顏色的鏡片，消委會建議選用全色鏡片，灰色最能保留視像原色。由上而下漸變色鏡片未能完全遮擋從雪地或沙灘反射的光線，使用時應留意環境。在陽光非常猛烈的情況下，小孩可戴金屬鍍膜鏡片的太陽眼鏡，如踩單車，水上活動或滑雪等，惟需留意鏡片是否有刮花或磨損，以免影響護眼效果。

至於更換太陽眼鏡的準則，消委會就建議當發現鏡片有較多刮痕，在眼鏡使用一段時間後，可以請專業視光師檢視太陽眼鏡的防紫外線功能。在保養方面，千萬不要用熱水或酒精抹眼鏡，否則會破壞鏡片上隔濾紫外線的塗層。在清潔時可用清水，稀釋的溫和梘液，或酒精濃度較低(45-50%)的眼鏡專用潔淨紙。