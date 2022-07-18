刷單賺佣騙案一周45宗　逾半受害人WhatsApp收白撞訊息

疫情打擊經濟，本港不少人失業，有人因心急搵工而誤墮「刷單賺佣」求職騙案。警方於過去一周接獲45宗「刷單賺佣」案，其中23宗的受害人都是在通訊程式WhatsApp收到騙徒的白撞訊息，誤信自己真的被招聘公司「看中」，因而到假網站進行刷單「任務」，並把貨款存入騙徒的指定銀行戶口，血本無歸。

過去一周仍有33個涉及「刷單賺佣」的假網站存在，當中8個為新增，包括Alibaba-U、Boss academy、HK Vonage、In-amber creative、Lek、sendinblue、Shopback及Voyou。其餘網站包括Across Asia、A4lutiom、Boostability、Creative world、Diamond、Digital Consulting、Digitment、First rays、HKTV、ifoodie、Legato、lengow、NewNarrative、redtrack、sdlconsulting、Semrush、Shin Kong Cinemas、Shop、Sisense、Soldeazy、TopCashback、Vonage、Voyemohk、WILD Solutions及Yigou。

警方稱，大部分受害人本身都有正當職業，部分甚具財力，能動輒損失數十萬甚至更多，惟很多都會被「過分自信效應」(Overconfidence Effect)影響，高估自己對分辨網絡陷阱的能力，甚至背信「世上沒有貼錢打工」等傳統智慧，墮入陷阱。