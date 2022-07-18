消費券計劃秘書處外逾200人排隊申請覆檢　市民批政府勞民傷財

第2階段消費券將於下月7日發放，惟政府更新申領資格門檻，永久離港或有意圖永久離港人士不再符合領取資格，連日來大批市民到各消費券臨時服務中心提出覆核申請。東網記者今早(18日)到位於旺角的消費券計劃秘書處視察，目測有超過200多人等待，排隊的「龍尾」至商場外的水渠道。現場亦有職員向排隊市民派發覆檢申請表，有市民怒批當局「勞民傷財」。

陳先生表示「好激氣」，之前「一直都攞到消費券」，惟是次收到通知，指其曾提早領取強積金，故未能成功申請下階段消費券。他聲稱是10多年前提取強積金赴內地工作，只因「做了幾年做唔住(工作)才返回香港」，現時拿住址證明，等候逾1小時辦理手續。他批評政府「勞民傷財」，令市民要在大熱天時下排隊，且到商場後仍要排隊上服務中心，不但浪費市民時間，更浪費行政費辦理覆檢手續。

李先生則指出，自己於大約18年前提取強積金回內地工作，稱「好短時間內已返回香港」，加上現時有供強積金，不解為何當局指「他移民咗、離開香港」，建議政府用入境處的系統查看相關資料。