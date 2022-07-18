調查指疫下港人外遊意欲無減　日本成首選目的地　

Club Med公布最新《2022香港旅遊趨勢調查》，指出香港人對外遊的欲望未因兩年未能離境而減低。若所有檢疫措施在3個月內放寬，8成受訪者表示會預訂旅程，接近4成更表示會在措施放寬首月外遊。而報告亦顯示52%受訪者在需要家居或酒店檢疫的情況下願意外遊，當中4成受訪者表示願意在返港後接受家居檢疫，若酒店檢疫是唯一選擇仍會願意外遊的受訪者只有1成。

調查又發現香港人經歷了疫情後更重視家人，受訪者外遊的最大原因是希望與家人共度優質時光，其次是體驗發掘新事物，第三個原因則是藉外遊慶祝特別節日，例如結婚、生日及周年紀念。因此在外遊目的一項中，逾6成受訪者表示會先與家人外遊，約2成受訪者表示會與伴侶同遊，只有1成受訪者會與朋友外遊。

至於旅遊目的地方面，日本是42%受訪者的外遊首選。東南亞地區包括泰國、峇里和印尼排第二，印度洋的馬爾代夫、塞舌爾和毛里裘斯則排列第三。當中日本度假村深受4成半受訪港人歡迎；至於東南亞度假村，則反而較受外籍居港人士歡迎，有3成半受訪者表示有意入住。海灘假期是57%受訪者的首個疫後旅行首選，近4成受訪者則選擇在山上度假。