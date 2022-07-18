養育子女難　調查指養大一個BB要逾600萬元

「風之后」李麗珊早年拍攝廣告提及，「原來養大一個BB要成400萬元」，該金句早植入無數市民腦海之中。經過多年通脹變化，有銀行今日（18日）公布調查指，現時需準備約600多萬港元，才能支持子女成長至22歲經濟獨立，遠高於2006年所估算的400萬港元。

恒生銀行於上月訪問超過630名持有100萬港元或以上流動資產的人士。當中，受訪者最為重視的三大人生目標依次為：財務自由或理想生活(78%)、為理想的退休生活做準備(59%)，以及為家人提供更好或足夠保障(36%)。調查結果顯示，已為人父母的受訪者中，普遍願意為家庭作出全方位的承擔，當中79%父母表示顧慮子女未來，並希望照顧孩子至他們畢業，有工作，可經濟獨立。家長表示，養育一個孩子平均每年需花費28.4萬港元。按此計算，他們需準備約港幣600多萬元以支持子女成長至22歲經濟獨立。此外，現今家長在培育孩子時，82%受訪父母表示最著重為子女的身心健康和價值觀，其次為學業成績及財務安排，各佔43%及42%。

退休方面，66%受訪者顧慮自己年老的健康狀況，憂慮沒有足夠的儲蓄支持醫療費用；65%受訪者亦表示擔憂退休後成為家人負擔及無法維持現時生活水平。綜合而言，受訪者預計退休後的年度開支達27.6萬港元，才能維持目前生活水平。