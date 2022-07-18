涉尖沙咀警署外暴動　7男子區院受審

2019年8月11日，有大批示威者在尖沙咀警署外的彌敦道一帶集結，並向警署投擲汽油彈及其他物件，令1名在警署內的警員下肢燒傷。警方當日驅散示威者時拘捕多人，其中有7名男子今天（18日）在區域法院否認暴動等罪，案件開審。控方指涉案各人的衣着與其他暴動人士相似，亦管有相關物品，認為他們集結在現場從而增加集結人士數目，以人多勢眾去鼓勵他人或互相支持，以達到破壞社會安寧的共同目的。

被告依次是馬孝文（25歲）、吳柏熹（22歲）、譚煒誠（23歲）、楊梓信（22歲）、陳振華（29歲）、陳嘉（32歲）及林祖童（21歲），他否認1項暴動罪，控罪指他們於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。另馬孝文、陳嘉及林祖童，則再各自面對1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，分別指馬及林管有雷射光束裝置，陳則管有1個載有芥末水劑的噴壺。辯方將爭議暴動發生的時間及地點，及被告是否有參與暴動等。另同案尚有1名被告鄭智健（22歲），早前已認罪。

案情指當日下午，逾千人集結在控罪書提及一段彌敦道附近。集結人士大多身穿黑色衣物、頭盔、眼罩及防毒面具等裝備，並佔據行車線。有示威者及後以水馬堵塞尖沙咀警署正門入口，然後撬磚、敲打地面製造聲響及以傘作遮掩等。有片段指攝到有示威者把載滿石塊的手推車推向警署，並手持大橡筋，向警署投擲石塊，又有人向警署射雷射光、投擲汽油彈及拾起催淚彈彈殼投向警方，令警署內一名警員下肢有5.5%的2級燒傷。警方雖多次舉旗及發射催淚彈等警告，但示威者仍然沒有散去。警方其後展開驅散行動，除林祖童於警署外200米被截停，其餘被告均於所指的暴動區域內被截停，各被告當時分別身穿黑色或深色衣服，配有頭盔、護目鏡、防毒面具等裝備。

案件編號：DCCC 22/2021