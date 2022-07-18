半夜潛入將軍澳廣場刑毀餅店　17歲少年還押2周候判

5名少年被指在前年深夜闖入將軍澳廣場並破壞1間糕餅店，事後被警方拘捕。其中1名17歲男生早前承認刑事毀壞罪，案件押後至今天（18日）求情。區域法院暫委法官許肇強將案押後至8月1日判刑，期間會為被告索取更生中心、勞教中心和教導所報告，被告須繼續還押。

本案為區域法院案件，但今天被安排在西九龍法院大樓審理。今天求情的17歲被告案發時只有15歲，他被控於2020年8月7日，刑事毀壞將軍澳廣場的「東海堂」餅店。案情指，涉案餅店職員於案發日上班準備開舖時，發現店內枱櫈東歪西倒，地上遍布石頭。有地板及餐枱被熏黑、2部收銀機的屏幕爆裂、1部八達通閱卡器及1部電子條碼掃描器被破壞致不能運作、1道木門及1個櫥窗膠櫃有破損，由事件引致的清潔、更換及維修費用達40,140港元。而閉路電視拍攝到被告及其餘數人在凌晨破壞店舖之過程。

辯方求情時表示，案發時被告只得15歲，加上被告於單親家庭長大，父親在數年前離世，母親因忙於工作而忽略對被告的管教，被告一時受朋輩影響才會作出愚蠢行為，冀法庭輕判。

案件編號：DCCC 372-374/2021