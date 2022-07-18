烈日當空　酷熱天氣警告生效　橫瀾島錄34.9度全港最熱

夏季高溫天氣持續，天文台於今日(18日)下午4時20分發出特別天氣提示，根據最新分區最高氣溫顯示，在下午4時30分，本港有8區錄得超過攝氏34度的最高氣溫，當中橫瀾島錄得攝氏34.9度，赤鱲角錄得攝氏34.8度，大隴錄得攝氏34.7度，打鼓嶺錄得34.4度，上水及西貢錄得攝氏34.3度，大美督及坪洲錄得最高氣溫攝氏34.2度。天文台提醒市民，酷熱天氣現正生效，市民應慎防中暑及曬傷，多補充水分及避免長時間暴曬。

副熱帶高壓脊支配正為華南帶來普遍晴朗的天氣，吹和緩西南風。天文台預料本周持續天晴及酷熱，偏南氣流會在未來兩三日為廣東沿岸帶來幾陣驟雨。下午4時錄得氣溫攝氏32度，過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是4，代表強度屬於中等。

據天文台天氣預報，本港未來9日期間氣溫介乎攝氏28至35度，其中5日局部地區有驟雨。本周五至下周一(22日至25日)最熱，最高氣溫維持攝氏35度。明日至本周五(19日至22日)大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨，隨後4日(23日至26日)天晴酷熱。下周三(27日)大致天晴及酷熱，局部地區有驟雨。