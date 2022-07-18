港人年耗4億外賣咖啡杯　環團推重用杯借還計劃走塑

香港即棄餐具及外賣器皿導致環保問題嚴重，塑膠餐具棄置量在2020年已超過9.7萬公噸。有環保團體今日(18日)公布調查結果，發現近4成港人有購買外賣咖啡的習慣，平均每周購買3杯外賣咖啡，推算港人1年消耗4億個外賣咖啡杯；有一半市民從來不會清洗回收外賣器皿，更有高達3分2受訪者買外賣從不自備器皿。結果反映即棄塑膠餐具及外賣器皿為香港環保問題帶來極大負擔。由此，團體推出「社區重用杯借還計劃」期望減低塑膠餐具棄置量，並建議政府投放資源發展重用系統，為全面管制外賣餐具做好準備。

為探討可重用借還系統的可行性，環團綠色和平與6間本地咖啡店合作，在本月底推出「上環重用杯借還計劃」，市民借杯時須下載相關應用程式及連結信用卡，如7天內沒有歸還，系統將扣除80港元重用杯成本費。該團體又委託香港民意研究所，就該項重用杯借還計劃、市民外賣消費習慣、個人減廢習慣，及對政府減塑政策的看法，以隨機形式進行透過電話訪問1,005名18歲以上的香港居民。調查發現，逾半人願意試用未普及的外賣器皿借還服務，減少外賣垃圾。可見，比起政府一直以來側重的回收政策，市民普遍對新興的可重用器皿借還服務的看法更為正面。

同時，約6成市民考慮使用 「可重用器皿借還服務」時，認為最重要的因素是乾淨衞生。所以，市民認為推出「社區重用杯借還計劃」時，應該將衞生問題亦納入考慮，並作出維持良好衞生的規例。另外，綠色和平建議政府借鑑南韓及台灣等地區的重用餐具借還計劃，加快展開「管制即棄膠餐具」的立法程序，並增撥資源發展重用餐具網絡，訂立減廢目標及盡快落實時間表。