今增3436確診　輸入佔254宗　多30人疑染BA.4或5

第5波新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(18日)新增3,436宗確診個案，當中254宗屬輸入病例，其餘3,182人均為本地感染；另多3名患者離世，涉及2男1女，年齡介乎58至101歲，他們均非院舍院友，其中2人已打3劑新冠疫苗，1人則打2針。

再有82人懷疑感染Omicron BA.2.12.1變種病毒，其中44人源頭不明；另多30宗BA.4或BA.5疑似個案，當中22宗無源頭。昨日有4間安老院舍及1間殘疾院舍出現個案。另新增888宗學校呈報個案，分別來自548學校，涉及537名學生；另有8間學校因出現多宗病例，個別班別須停課一周。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，北區醫院內科男病房再有3名員工確診，為2名護士及1名到房工作的抽血員，他們情況穩定，但該群組有1名病人反覆檢測後沒有確診，屬殘餘病毒，故累計總數是4名病人及6員工中招。而香港佛教醫院紓緩治療科病房亦新增3名女病人染疫，她們年齡介乎85至95歲，情況穩定，共有13名病人及5名員工確診。