再多3名新冠患者不治　第5波疫情共9227宗死亡個案

新冠疫情持續，衞生防護中心今日(18日)公布，再多3名新冠患者離世，第5波疫情共有9,227宗死亡個案。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，新增的死亡個案包括1男2女，年齡介乎58至101歲，均非來自院舍，2人已打3針疫苗、1人已打2針。

當中一名60歲女死者，本身患腎衰竭要「洗肚」本月11日在家暈倒，被送往仁濟醫院急症室，經搶救後恢復心跳並入院治療，情況一直不穩，至前日(16日)出現持續腦癇，翌日(17日)凌晨離世，死者5日前快測確診，因有明顯心肌梗塞，故死亡與新冠沒有直接關係。

另一名58歲男死者，本身患有糖尿病，前晚到屯門醫院急症室，當時有喉嚨痛、氣促、血壓低及心肌梗塞，快測未確診，當日同時做核酸核測確診，CT值是27.8，相信感染來至社區。他入住病房後須打強心針及以心臟導管治療，惟情況一直轉差，曾休克需使用人工心肺，直至昨日凌晨離世。而101歲女死者，本身有高血壓，本月12日到瑪麗醫院到急症室求醫，當時氣促、發燒、血含氧量下降及出現肺花，入院後情況一直轉差，至昨日下午離世。