政Whats噏：大坑開地區辦事處　黎棟國靠自己？

部分選委會界別嘅議員都先後開設地區辦事處，另一選委會界別議員黎棟國今日（18日）就夥同地區主任李文龍，喺大坑勵德邨開設地辦，雖然陽光正盛，亦無阻開張熱情。之不過，好多時唔同界別議員都會「孖頭」開地辦，佢今次就一反常態，究竟點解呢？

黎棟國話李文龍都好有地區經驗，加上2人理念一樣，因此同搵地方選區議員嘅功能無咩分別。佢又提到如果選委會界別或功能界別議員獨力開設地辦，因為突然落區，扎根效果無咁明顯，所以都係搵個熟人幫手。佢亦都提到開地辦唔喺一件易事，因為籌備工作花費幾個月，加上搵地方要穩陣，強調自己雖來自選委會界別，但都會落地區工作，形容「街坊有求，必有所應」。而嚟緊立法會雖然放暑假，但佢都會繼續專注準備2條草案，亦會短暫離港探親，而新界區將來都會開地辦，不過就要一步一步嚟。

至於行政會議召集人、黨友葉劉淑儀都有出席開張，話今日喺良辰吉日，而勵德邨過往更加喺佢選區，形容呢度民風良好，環境優秀，仲笑指該處近日污水監測有新冠病毒同病毒量相對較高，苦口婆心咁話要地區主任做多啲工作喎。