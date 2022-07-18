8款食油營養標示與測試差距大　一款相差逾85%

市民需要留意食油的致癌物等有害物質的含量外，亦需留意其營養價值、適用的烹調溫度。但消費者委員會今日(18日)發布的測試發現，有8款食油樣本所標示的營養素含量與測試結果的差距不符規定，「Grove特級初榨牛油果油」的飽和脂肪酸含量、「純一葡萄籽油」的單元不飽和脂肪酸含量，以及另外4款樣本的多元不飽和脂肪酸含量，與標示值的差距超出20%以上，超過食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限，一款由意大利進口有機葵花杍油所標示的多元不飽和脂肪酸含量與測試結果更相差85.7%，消委會已轉交食安中心跟進。

另外，食油中的單元及多元不飽和脂肪酸，可降低壞膽固醇水平，有助降低患心血管病的風險。消委會測試發現，單元不飽和脂肪酸以茶花籽油、橄欖油和特級初榨橄欖油3類的平均含量最高；多元不飽和脂肪酸則以葡萄籽油、粟米油及大豆油的平均含量最高。其中，純一葡萄籽油的多元不飽和脂肪酸含量最高，每100克含64.3克。而坊間一向爭議椰子油的脂肪酸含量和營養值，消委會的測試顯示，不論在單元或多元不飽和脂肪酸，椰子油的含量均是最低，卻含有最高的飽和脂肪酸。而調和油、米糠油的飽和脂肪酸含量僅次於椰子油。

消委會提醒，應減少攝入含飽和脂肪酸和反式脂肪酸的食物，避免令體內壞膽固醇水平增加。消委會總幹事黃鳳嫺亦說，市民選購食油時亦要考慮烹調方式，高溫煎炸食物時，消費者應選擇單元不飽和脂肪酸較多的食油，因為它在高溫下較穩定；若選低煙點食油進行高溫烹調，會釋出大量油煙，長期吸入會影響健康。