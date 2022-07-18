裁判法院指夾公仔非娛樂毋須領牌　律政司上訴高院下月判

在旺角信和中心經營兩間夾公仔店的公司於2020年被食環署票控毋牌經營，不過九龍城法院於去年初裁定該公司毋須依從《公眾娛樂場所條例》領牌經營，並裁定該公司面對的控罪罪名不成立，故令當時因為屬該條例下的處所而受防疫禁令所限需停業的夾公仔店可即時重新營業。律政司不服該裁決並以案件呈述方式提出上訴，高院原訟庭法官黎婉姬今開庭處理其上訴。律政司力陳夾公仔店的營運涉及娛樂成分，並非單純的買賣貨物方式營運，且與扭蛋機的情況亦有差異，故須領牌經營。法官最終決定押後至8月24日下午頒發書面判詞。

涉案的公司是Claw Boss Limited，案發時為信和中心閣樓及2樓兩個約400呎舖位的經營者，該公司2名負責人今亦有到庭。食環署於2020年1月22日到該2個舖位巡查，發現2舖合共有32部夾公仔機，其後票控該兩舖沒有依從《公眾娛樂場所條例》領牌經營。據悉除本案外，食環署亦先後票控多間同類型的夾公仔店，但因要等候本宗上訴案，故正暫停該些案件的司法程序。

律政司一方指，涉案的夾公仔店涉娛樂成分，會惹人群聚集，影響公眾衞生安全。律政司指夾公仔機除了是機械裝置外，亦是以娛樂為由而設計的機動遊戲，遊玩過程會令人產生歡愉。涉案公司指稱該些舖位是不會關門，且是由每台夾公仔機的台主自行經營，店舖沒有責任控制人流，如政府要管制該些夾公仔機，應由立法會修改相關法例，而非用現時條例檢控，因等同無限擴闊條例。但律政司指該些台主是以分期付款方式購入機台，涉案公司並非無派職員到舖內，且不會隨意讓人擺放東西。而且即使他們是放棄管制現場亦不等於毋須管制現場；現時以此條例票控，亦不等於無限擴闊條例。

另外法官曾提出，律政司一方指夾公仔機應列入《公眾娛樂場所條例》，何以扭蛋機就不列入相關條例？律政司一方指因扭蛋機販賣的產品，使用者只要付費必定扭到產品，等同售賣貨物一樣，只是未必是其心頭好。據食環署執法時向律政司索取之法律意見，扭蛋機附帶遊樂成分，但主要是銷售及販賣物品，是否執法則視乎個案而定。公司一方則力陳，夾公仔機與扭蛋機無異，亦屬於銷售產品，而且夾公仔機亦有一個模式，可調校至夾到一定次數便可夾到禮品，台主可容許使用者支付一定數量的金錢，然後在無限時內最終夾到禮物，故與扭蛋機的銷售模式無異。律師又指律政司的意見指扭蛋機有娛樂成分卻毋須領牌，實屬選擇性執法。律政司回應指，「夾公仔機」玩家須控制成功才抓到產品，過程中需技巧及判斷，部分機種雖設有「必中模式」但並非單純的銷售貨物方式。

案件編號：HCMA 503/2021