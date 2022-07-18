團體免費維修U型隔氣管　約100戶土瓜灣長者受惠

多個團體計劃攜手在土瓜灣為長者免費檢查及維修U型隔氣及排氣管，並送上抗疫物資，務求令長者在新冠肺炎疫情下住得更加安心。該計劃的啟動禮今日(18日)在土瓜灣豐盛社企學會舉行，透過社福機構協助，連繫土瓜灣約100戶獨居或有需要的長者戶(非公屋戶)進行家居探訪，除了免費檢查及維修U型隔氣及排氣管、更會即場為長者家中經常接觸的位置噴灑醫療級光觸媒，改善居家衞生。

是次計劃由希慎興業主辦，並與多個社企及社福機構合作。除了為長者送上關懷，目標要推動跨代共融。計劃將招募10至20名社工系學生擔任青年大使，在接受培訓後落區與長者進行家訪，派發抗疫物資心意包，亦會簡單評估其居家環境的擺設是否適合長者，即場在長者家中經常接觸的位置進行殺菌塗層消毒，又會為有需要的戶主提供連工包料的唧油或補油灰服務。

長屋設計聯合如創人雷煒程先生表示，土瓜灣有不少長者居住在排水系統老化的單幢老舊住宅，增加病毒在大廈散播的風險，透過今次計劃助長者減低在疫情下面對的衞生風險，又可藉家訪向他們傳遞防疫資訊。希慎興業有限公司工程項目總經理黃詠怡表示，希望該計劃能更長遠、有效地改善長者的家居環境，身體力行推動一個可持續發展的社區。