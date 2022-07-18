城大續推畢業生就業支援　撥680萬提供逾2280職位

為提升應屆畢業生在新冠肺炎疫下獲取工作的機會，香港城市大學推出「『城』就開拓計劃」，為學生及僱主提供全方位服務及支援。今年是計劃推行的第3年，城大為本年度畢業生提供超過2,280個就業職位，並撥款680萬港元予僱主工作配對基金，提供的資助額為職位的3分之1薪金，同時將每名畢業生的每月資助金額提升至7,000港幣，最長可為期3個月，即每名僱主最多可獲2.1萬港元的資助，以鼓勵他們招聘城大畢業生。

該計劃亦會為城大畢業生提供一對一諮詢，由4位事業及就業能力顧問組成的團隊提供專業支援，為同學進行工作配對、協助審閱履歷表及求職信、提供就業諮詢及面試技能培訓等，讓同學更了解自己的長處和興趣，找到適合自己的工作。另外，城大將透過網上就業資料庫「JobPlus」及「『城』就開拓計劃」網站，發放最新職位空缺資料、相關諮詢及支援服務，為期一年截至2023年8月31日。校方表示，應屆畢業生在畢業後1年內仍能得到城大的就業資訊及幫助。

城大副校長(學生事務)陳漢夫表示，有見全球經濟仍因疫情導致持續不穩，校方將協助畢業生積極裝備自己，讓他們可以及早掌握就業市場的動向和資訊，以迎接充滿挑戰的就業環境。而被問及為何今年的撥款較去年少，城大學生發展處處長黃志添則解釋，因為計劃在前2年仍處於試驗階段，校方仍在針對撥款作評估，所以才得出相關數字。