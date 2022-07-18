政Whats噏：葛珮帆搵何永賢落舊屋邨　長者呻居家安老難

政府話積極提倡居家安老，但係居家設施同政策唔配合，想做都難。議員葛珮帆(EQ)尋日(17日)搵咗房屋局局長何永賢落區，去到美林邨探訪1對長者夫婦同1個3人家庭。公公婆婆當面呻想喺單位加裝扶手，但手續繁複不便，坐輪椅出入又被門檻阻住。EQ就建議房屋局成立「關愛長者專隊」，喺政策、設計、措施等方面，為有需要長者提供支援。

美林邨有逾40年歷史，公屋設施比較舊式。該長者夫婦話行動想喺單位加裝扶手，但原來要職業治療師證明，申請手續又繁複。坐輪椅想入廚房、廁所或者出門都被門檻阻住，好唔方便，想移除門檻又話會違反消防安全條例。EQ建議政府簡化程序，喺公屋單位全面落實無障礙設施，加裝扶手、活動斜台、平安鐘等，同埋加設長者健體設施等，把長者照顧得更好一些。

公公婆婆仲話不時帶孫仔女去屋邨遊樂場玩，所以跨代共融嘅康樂設施尤為重要。佢哋探訪嘅3人家庭都話希望全面優化遊樂場設施，令設施與時俱進，更多元化同更具挑戰性。何永賢同EQ跟住就去咗視察有關設施，何仲親自試玩滑步機同推手器。佢話今次落區探訪畀到佢好多靈感，日後工作會循建設跨代共融嘅遊樂設施方面落手，會再更新公屋設施。