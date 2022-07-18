被屈下體三頂女客背　男企堂致歉仍遭公審　店家發CCTV片證清白

男性被冤枉非禮再遭放上網「公審」，若無有力證據很多時難以洗脫嫌疑。近日有人於網上指控天水圍一間麵館有男員工在店內送餐期間，藉故三度非禮女食客，其男友不忿女伴受辱，在社交平台公開男店員的相片，並怒批其行為屬「病態抽水」。雖然經事主反映後，該名男店員已即場致歉，但男女食客仍將其放上網「公審」，並聲稱已報警處理，更揚言「好地地做咩要屈佢」。惟涉事食店昨晚(17日)於社交平台Facebook專頁，上載事發當日長約46分鐘的閉路電視(CCTV)片段，力證其員工清白，事件惹網民熱烈討論。

事件發生在上周三(13日)，男事主指當日偕女友到涉事麵館用餐時，該名男店員借奉餐之便，屢次以下體碰觸女友背部，令其感覺被非禮。惟從店家提供的CCTV可見，雖如事主所述，該名店員確有3次經過其女友人的背後奉餐，惟除了第一次因兩桌過於擠迫，而與女事主疑有碰觸外，其餘2次均保有一定距離，更非男事主所言是「故意用下面頂佢女朋友」，反映事件實屬一場誤會，男店員更是蒙冤受屈，慘遭公審。

網民得悉事件後大多為男店員喊冤，表示「條女(女事主)自我感覺良好」、「就算掂到都應該係圍裙入面嘅筆同落單簿仲有肚腩，點解一定諗下體先」、「其實真係迫囉」，可見網民大多體諒食肆環境擠迫，認同男店員為無心之失。