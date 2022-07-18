上海仔慶生飯局　29人播毒位位罰$5000　食肆負責人亦被控

曾確診新冠肺炎的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，過去曾兩次棄保潛逃海外，回港後竟獲放生，但仍視法律如無物，在疫情最嚴峻時大搞「無罩」生日宴。《東方日報》及東網揭發事件，警方有組織罪案及三合會調查科經過逾3個月追查及徵詢律政司法律意見後，已向上海仔等29人發出告票，位位罰5000港元，罰款總額達14.5萬港元，另會向處所負責人發傳票，有關人等均已負上刑責，被告人數及罰款總額更較全國人大代表洪為民生日引發的「洪門宴」為高。

港府今年2月10日起至4月20日禁止兩戶以上人士在私人地方進行多戶聚集，惟上海仔涉於該段期間漠視法紀，於3月底在銅鑼灣Tower 535一個前身是餐廳及宴會室的「私竇」舉行生日宴，場內賓客分兩枱而坐，每枱逾10多人。賓客包括和勝和前坐館「肥堅」、「阿祖」、將選坐館的「李白」；與上海仔關係密切的親友有線電視體育記者郭海𣿭及其丈夫東方龍獅球員梁冠聰、綽號「茅躉華」的陳慎芝，以及養和醫院1名男醫生。

涉事影片可見，眾人於桌上放置多個生日蛋糕，起哄為上海仔慶祝生日，更大唱生日歌。一曲唱罷，上海仔吹蠟燭時「氣若游絲」，連燭火都要連吹幾次方熄滅，更揮手高呼「好孫仔、好細佬，你哋唔使驚…」期間上海仔口水亂噴，不停說話。

警方發言人今日向東網表示，留意到傳媒報道指3月中旬在一餐飲處所有多人聚餐，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）。經有組織罪案及三合會調查科調查後，人員根據《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），向出席該聚餐的23男6女，年齡介乎20至75歲，發出定額罰款通知書。

另外，警方亦已向法庭申請票控一間與該處所有關的公司，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）第7條（1）及（2）、《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》（第599G章）第6條（1）(C)及《食物業規例》（第132X章）經營無牌食肆。

今次出席「鴻門宴」人士共被罰款14.5萬港元，較「洪門宴」事件中6名顧客共收7張告票，共罰款3.5萬港元，被告人數及罰款總額為高，多出23人及11萬港元。任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集均屬犯罪，最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。其中參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付5,000港元定額罰款，解除因該罪行而須負的法律責任。