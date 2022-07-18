政Whats噏：謝偉銓沙頭角打卡　慨嘆：這麼近那麼遠

立法會踏入暑假，一眾議員有咩搞作呢？其中議員謝偉銓就去近期好出名、成為打卡熱點嘅沙頭角邊境禁區遊玩，仲話自己感受好多，仲慨嘆「這麼近、那麼遠」，可能係見到深圳同香港兩邊嘅發展太懸殊。

謝偉銓近排好似導遊上身咁，頻頻帶團出遊。佢今日(18日)喺社交平台貼文，就好似導遊咁介紹沙頭角嘅景點，話第一個係首次開放畀旅行團嘅沙頭角碼頭，同埋豎立喺碼頭旁邊海濱盡頭嘅「沙頭角之角」。前者係香港最長嘅碼頭，全長280米，可以喺嗰度坐船去吉澳、鴨洲同荔枝窩等景點。佢仲特意提到「沙頭角之角」，最特別嗰度同時可睇到3種好唔同嘅景色，其中大前方就係已高度建設嘅深圳沙頭角地區同再遠少少嘅鹽田港，而相距只有一個淺灘，兩地水域僅以藍色浮桶分隔，潮退時直情行到過對面，但兩地嘅發展同建設對比就相當之大。

對於兩地嘅發展，佢好有感慨，話過往喺英國殖民管治之前，香港呢邊嘅沙頭角、吉澳同荔枝窩等，比對岸嘅深圳地區更加繁華。但依家就啱啱相反，深圳已起滿高樓大廈，亦有繁忙嘅港口設施，香港呢邊就反而少咗人聚居，好多村落都荒廢咗嘞！