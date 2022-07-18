81地納強檢涉21食肆　機場啟翔一職員餐廳及離港層can.teen上榜

再增81個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(18日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(19日至20日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。政府明日將於黃大仙竹園北邨重開流動採樣站。

污水驗出病毒的地點如下：

1.將軍澳健明邨明日樓

2.葵涌麗瑤邨樂瑤樓

3.何文田欣圖軒1座

4.香港仔鴻福苑鴻麗閣

5.牛池灣彩虹邨金漢樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.九龍塘廣播道83號嘉皇臺

2.屯門富泰邨迎泰樓

3.上環干諾道西8至14號嘉安大廈

4.半山區舊山頂道8A號花園台3座

5.東涌逸東二邨德逸樓

6.柴灣興華(一)邨興翠樓

7.粉嶺祥華邨祥裕樓

8.黃大仙竹園北邨梅園樓

9.元朗尚悅7座

10.觀塘順天邨天衡樓

11.紅磡聯成大廈燕安閣

12.紅磡聯成大廈龍圖閣

13.元朗朗晴居13座

14.元朗俊賢坊2號恆運樓

15.元朗洪順路9號朗峰園1座

16.牛池灣峻弦6座

17.元朗大棠旭明花園D座

18.元朗西菁街10號好順泰大廈A座

19.元朗裕榮徑11號好旺洋樓

20.鰂魚涌太古城夏宮閣

21.何文田半山壹號37座

22.黃竹坑南濤閣3座

23.半山區寶雲道11B號寶雲殿

24.元朗朗屏邨錦屏樓

25.深水埗匯璽III 7座

26.將軍澳翠林邨彩林樓

27.石硤尾白田邨清田樓

28.天水圍天晴邨晴雲樓

29.馬鞍山泓碧1座

30.將軍澳日出康城領都5座(左翼及右翼)

31.屯門兆軒苑逸生閣

32.長沙灣幸福邨福月樓

33.天水圍嘉湖山莊景湖居9座

34.粉嶺花都廣場6座

35.半山區松柏新邨A座

36.紅磡黃埔花園紫荊苑1座

37.藍田廣田邨廣逸樓

38.長沙灣海麗邨海明樓

39.粉嶺皇后山邨皇頤樓

40.屯門友愛邨愛義樓

41.大埔大元邨泰欣樓

42.茶果嶺麗港城29座

43.沙田廣源邨廣棉樓

44.大埔怡雅苑怡厚閣

45.鰂魚涌太古城隋宮閣

46.鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

47.慈雲山慈正邨正旭樓

48.九龍城德朗邨德瑩樓

49.大圍隆亨邨賞心樓

50.天水圍天富苑元富閣

51.馬鞍山利安邨利盛樓

52.大圍美田邨美全樓

53.筲箕灣東欣苑歡欣閣

54.長沙灣麗翠苑麗森閣

55.觀塘凱滙3座

56.旺角海富商場地下8至9號舖 譚仔雲南米線

57.坪洲坪洲永安街3號地下B舖 祺森冰室

58.西貢敬民街9號高勝樓地下G1號舖 自家麵

59.大角咀櫸樹街54號富多來商場二期地下18號舖 金滿塘

60.大角咀埃華街56號地下 雲桂香米線專門店

61.大角咀新九龍廣場1樓161號舖 太興

62.沙田置富第一城地下5658、59B及59C號舖 譚仔三哥米線

63.青衣青衣城2樓212號舖 丼丼屋

64.粉嶺粉嶺名都商場2樓51舖 元氣壽司高速線

65.尖沙咀海港城港威商場4樓4001號舖 譚仔雲南米線

66.沙田禾輋廣場2樓251至252及254至255號舖 藍鳥葡國餐廳

67.尖沙咀海港城港威商場4樓4002號舖 麥當勞

68.葵涌光輝圍21號昌發大廈地下 龍川上海料理

69.尖沙咀加連威老道10號加威中心地下 蘇媽.蘇媽

70.葵涌光輝圍21號昌發大廈地下6號舖 We Time Café

71.觀塘協和街111號建德大樓地下 樂園魚旦專家

72.觀塘嘉樂街27號地下 成發美食

73.元朗裕景坊15至25號玉成大廈地下E舖 寶島餐廳

74.東涌東薈城名店倉地下GF30號舖 Oolaa

75.香港國際機場離港層7樓7T090號舖 can.teen

76.香港國際機場行李處理大堂2樓2E503號舖 啟翔一職員餐廳