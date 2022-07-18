參戰網上物理及數學奧林匹克　港生摘1金7銀揚威海外

本港學生再揚威海外！兩隊由香港學生組成的代表參加第63屆「國際數學奧林匹克」及第52屆「國際物理奧林匹克」，取得驕人成績。其中，數學奧林匹克賽事，港隊共奪取1面金牌、3面銀牌、1面銅牌和1個優異獎；物理奧林匹克方面，港隊亦取得4銀1銅。

受新冠肺炎疫情影響，賽事及其活動改以網上進行。由挪威主辦的國際數學奧林匹克，共有來自104個國家或地區的589位學生參加，而由瑞士主辦的國際物理奧林匹克，則有76個國家或地區的366名學生參與。

教育局局長蔡若蓮表示，港隊表現優秀充分展現學生不懈努力的成果，當局會持續於中小學加強推動STEM教育，並透過優化課程、加強教師培訓、為學校提供資源支援等，以啟發學生創新思維。」她又說，政府至今共向「資優教育基金」注資16億港元，持續支持香港資優教育學苑，推動資優教育發展。自2019學年起，基金資助不同專上院校和機構，為中小學資優學生提供31個校外進階學習課程。